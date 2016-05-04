Минск, 4 мая, 2016, 21:13 — ИА Регнум. До конца 2016 года промышленность Белоруссии может преодолеть рецессию при помощи высокооплачиваемых сутенёров. Об этом 4 мая в Минске, выступая на пленарном заседании «Белорусского промышленного форума», заявил зампред Совмина постсоветской республики Владимир Семашко.

Эдвард Мунк. Рабочие на ути домой. 1915

«Наша промышленность долгое время показывала хорошие результаты, но последние три года начала «сбоить». [По итогам трех месяцев] мы идем с темпом 95,7%. Но надо отметить, что при этом от месяца к месяцу промышленность добавляет по 1,5%. Поэтому есть надежда, что на задание этого года (темп роста более 100%) мы выйдем, а значит, и выйдем из рецессии», — заявил Семашко.

Чиновник напомнил, что белорусская промышленность остается важной базовой отраслью экономики, занимая 32% в ВВП. Говоря о причинах спада в промышленности, сообщает издание tut. by, Семашко обратил внимание на внешние причины такого положения дел.

«Белоруссия — страна с открытой экономикой и не может не зависеть от внешних факторов. Если в мире произошел кризис, если в России, нашем основном рынке, рубль обвалился, спрос на нашу продукцию снизился. При этом есть и субъективные факторы, среди которых недоработка самих предприятий», — сообщил Семашко.

«Та продукция, которую много лет мы поставляли на рынки постсоветского пространства, не стала более востребованной на других рынках. Это произошло из-за того, что не все предприятия занимались инновационной и инвестиционной деятельностью, у многих основные фонды остались изношенными. Это и сказалось на проблемах, с которыми сегодня сталкиваемся», — отметил Семашко.

Зампред Совмина также констатировал, что «связь науки с производством не идеальна». По его словам, «наука работает [больше] на монографию, диссертацию, публикацию», а запросы промышленности не удовлетворяются в полной мере.

Семашко предложил создать на базе Госкомитета по науке и технологиям коммерческое предприятие, приведя такой «не очень хороший пример», как «сутенёр», которое будет «работать между фундаментальной наукой и производством». По его мнению, люди там должны «быть высококвалифицированные, активные и высокооплачиваемые».

«Если свели и получили результат, то должны быть и богатыми людьми на законном основании», — пояснил Семашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится экономический кризис. По итогам 2015 года ВВП Белоруссии упал на 3,9%, в том числе промышленное производство за 2015 год сократилось на 6,6%. По итогам I квартала 2016 года ВВП упал на 3,6%, в том числе промпроизводство упало на 4,3%.

По прогнозу МВФ, ВВП Белоруссии в 2016 году упадёт на 2,7%, а и ЕАБР прогнозирует падение ВВП в 2016 году — до 1,5%. Александр Лукашенко утвердил официальный прогноз на 2016 год, согласно которому ВВП Белоруссии вырастет «не менее чем на 0,3%».

Отметим, что в ходе состоявшегося 3 мая заседания президиума Совмина Председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков констатировал хронические проблемы белорусской экономики, в частности — на госпредприятиях, подвергнутых модернизации. В тот же день зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Белоруссия сохранила ведущую роль промышленной страны на постсоветском пространстве.

Также отметим, что на протяжении ряда лет высокопоставленные чиновники Белоруссии заявляли о возможности легализации проституции в постсоветской республике, однако на практике Александр Лукашенко решился лишь на распространение сетей казино, деятельность которых была ограничена в России, на Украине и в других соседних странах. Также на высоком уровне в Белоруссии поднимались вопросы о легализации порнографии и лёгких наркотиков, однако до практической реализации данных инициатив дело пока не дошло.