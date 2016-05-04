Совмин Белоруссии: Промышленность спасёт сутенёр
Минск, 4 мая, 2016, 21:13 — ИА Регнум. До конца 2016 года промышленность Белоруссии может преодолеть рецессию при помощи высокооплачиваемых сутенёров. Об этом 4 мая в Минске, выступая на пленарном заседании «Белорусского промышленного форума», заявил зампред Совмина постсоветской республики Владимир Семашко.
«Наша промышленность долгое время показывала хорошие результаты, но последние три года начала «сбоить». [По итогам трех месяцев] мы идем с темпом 95,7%. Но надо отметить, что при этом от месяца к месяцу промышленность добавляет по 1,5%. Поэтому есть надежда, что на задание этого года (темп роста более 100%) мы выйдем, а значит, и выйдем из рецессии», — заявил Семашко.
Чиновник напомнил, что белорусская промышленность остается важной базовой отраслью экономики, занимая 32% в ВВП. Говоря о причинах спада в промышленности, сообщает издание tut. by, Семашко обратил внимание на внешние причины такого положения дел.
«Белоруссия — страна с открытой экономикой и не может не зависеть от внешних факторов. Если в мире произошел кризис, если в России, нашем основном рынке, рубль обвалился, спрос на нашу продукцию снизился. При этом есть и субъективные факторы, среди которых недоработка самих предприятий», — сообщил Семашко.
«Та продукция, которую много лет мы поставляли на рынки постсоветского пространства, не стала более востребованной на других рынках. Это произошло из-за того, что не все предприятия занимались инновационной и инвестиционной деятельностью, у многих основные фонды остались изношенными. Это и сказалось на проблемах, с которыми сегодня сталкиваемся», — отметил Семашко.
Зампред Совмина также констатировал, что «связь науки с производством не идеальна». По его словам, «наука работает [больше] на монографию, диссертацию, публикацию», а запросы промышленности не удовлетворяются в полной мере.
Семашко предложил создать на базе Госкомитета по науке и технологиям коммерческое предприятие, приведя такой «не очень хороший пример», как «сутенёр», которое будет «работать между фундаментальной наукой и производством». По его мнению, люди там должны «быть высококвалифицированные, активные и высокооплачиваемые».
«Если свели и получили результат, то должны быть и богатыми людьми на законном основании», — пояснил Семашко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится экономический кризис. По итогам 2015 года ВВП Белоруссии упал на 3,9%, в том числе промышленное производство за 2015 год сократилось на 6,6%. По итогам I квартала 2016 года ВВП упал на 3,6%, в том числе промпроизводство упало на 4,3%.
По прогнозу МВФ, ВВП Белоруссии в 2016 году упадёт на 2,7%, а и ЕАБР прогнозирует падение ВВП в 2016 году — до 1,5%. Александр Лукашенко утвердил официальный прогноз на 2016 год, согласно которому ВВП Белоруссии вырастет «не менее чем на 0,3%».
Отметим, что в ходе состоявшегося 3 мая заседания президиума Совмина Председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков констатировал хронические проблемы белорусской экономики, в частности — на госпредприятиях, подвергнутых модернизации. В тот же день зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Белоруссия сохранила ведущую роль промышленной страны на постсоветском пространстве.
Также отметим, что на протяжении ряда лет высокопоставленные чиновники Белоруссии заявляли о возможности легализации проституции в постсоветской республике, однако на практике Александр Лукашенко решился лишь на распространение сетей казино, деятельность которых была ограничена в России, на Украине и в других соседних странах. Также на высоком уровне в Белоруссии поднимались вопросы о легализации порнографии и лёгких наркотиков, однако до практической реализации данных инициатив дело пока не дошло.