Санкт-Петербург, 4 мая, 2016, 21:44 — ИА Регнум. В Петербурге в колонне «Бессмертного полка», которая пройдет по Невскому проспекту 9 мая, ожидается более 300 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в городе Петербурге Дмитрий Саяпин. При этом он не поддержал идею о формировании в составе петербургского «Бессмертного полка» так называемого «Национального батальона» из представителей национальных землячеств Петербурга.

politonline.ru «Бессмертный полк» в Петербурге

По словам Дмитрия Саяпина, главная цель акции — всеобщее единение людей в память о войне, поэтому никакая символика, кроме белого журавлика — символа «Бессмертного полка» — и, разумеется, портретов родственников, воевавших на фронте или работавших на Победу в тылу, в ходе акции 9 мая не уместна.

Саяпин отметил, что ему пока не известно об идее петербургских властей организовать участие в проекте «Бессмертный полк» так называемого «Национального батальона», сформированного из представителей национально-культурных объединений, автономий и землячеств Петербурга. О создании «Национального батальона» 4 мая сообщили в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Как поясняют в Смольном, главная идея «Национального батальона» в составе «Бессмертного полка» заключается в том, что победа в Великой Отечественной войне «была достигнута объединенными усилиями представителей всех национальностей бывшего Советского Союза, сплотившихся в борьбе с фашистскими оккупантами». Участники этого шествия 9 мая пойдут в колонне «Бессмертного полка» в традиционных национальных костюмах.

«Это точно исходит не от нас, — отметил Дмитрий Саяпин. — Не могу прокомментировать, так как не знаю, кто и что там придумал, но считаю, что «Бессмертный полк» — акция народная, и если кто-то конкретный хочет выделиться из народа, это не способствует идее акции».

То же самое относится и к попыткам пронести на акцию «Бессмертный полк» партийную и политическую символику — в прошлом году некоторые партийные активисты в Петербурге пытались развернуть в ходе шествия свои стяги. Теоретически в 2016 году это строго запрещено, но, говорит Саяпин, по опыту проведения подобных мероприятий известно: «Если кто-то захочет что-то пронести, он пронесет».

«Мы, конечно, будем отмечать подобные вещи, но реагировать на это не имеет смысла. Я считаю, что в такой светлый день устраивать споры и разногласия не следует. «Выделившихся» осудит тот, кто будет рядом идти в полку. Сам народ сделает выводы. Мне кажется, что для таких участников это будет, скорее, антипиар», — заявил руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в городе Петербурге.

Напомним, в Петербурге «Бессмертный полк» будет формироваться от Суворовского проспекта до площади Александра Невского по Невскому проспекту. Заполнение колонны планируется именно со стороны площади, поэтому участникам следует приезжать на соответствующую станцию метро. Скорее всего, колонна растянется до площади Восстания — впереди на автомобилях будут ехать ветераны, затем — байкеры, следом двинется пешая колонна. Станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская» будут перекрыты на время построения «Бессмертного полка». Колонны выдвинутся в сторону Дворцовой площади в 15:00.