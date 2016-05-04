Ставрополь, 4 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум.



afimator.ru Электропоезд

В Ставропольском крае запущена новая электричка по маршруту Минеральные Воды — Стодеревская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Электричка по этому маршруту курсировала ранее, но была отменена наряду с другими с начала 2014 года. Теперь она запущена с 1 мая. Стоимость проезда по маршруту составляет 2 рубля 52 копейки за 1 километр пути.

Возобновление пригородного сообщения между Минеральными Водами и Стодеревской стало результатом рабочих встреч главы края с руководством ОАО «Российские железные дороги».

Напомним, в крае с начала 2014 года число пригородных электричек из-за убыточности сократилось с 44 до 19,5. В результате переговоров с 1 января 2015 года на маршруты выведены 35 пар электропоездов одновременно с ростом тарифов.

4 февраля текущего года президент России Владимир Путин потребовал немедленно восстановить отмененные электрички. А с 1 мая 2015 года возобновилось движение еще трех пригородных поездов на Ставрополье.