Ставрополь, 4 мая, 2016, 21:04 — ИА Регнум.



Абрам Архипов. Радоница. 1892

В Ставропольском крае Радоница может стать постоянным выходным днем. Соответствующий проект закона будет подготовлен в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

«Необходимо совместно с руководством епархий края составить список дней, на которые выпадает Радоница — хотя бы, до 2049 года — и внести такую инициативу в Думу Ставропольского края», — заявил глава региона на совещании в региональном руководстве.

Очевидно, эта инициатива будет одобрена региональным парламентом, поскольку депутаты выступали на последнем заседании Думы региона с подобным предложением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля на заседании Думы краевым парламентом сразу в двух чтениях был одобрен законопроект, устанавливающий «Радоницу» (день поминовения усопших) на Ставрополье выходным днем в 2016 году. В этом году 10 мая дополнит майские каникулы.

Это связано с традицией посещать в этот день могилы усопших родственников.

Радоница — весенний праздник поминовения умерших у славян, приходящийся на вторник Фоминой недели — следующей после Пасхальной. Эта традиция поддержана Русской православной церковью.