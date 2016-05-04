Вашингтон, 4 мая, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Российская Федерация и США договорились о распространении режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на второй по величине город в этой стране — Алеппо. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба государственного департамента США.

ИА REGNUM

Сообщается, что в рамках работы, которая направлена на деэскалацию насилия в Арабской Республике и подтверждение режима прекращения боевых действий в масштабах всей страны, Москва и Вашингтон заключили договоренности, нацеленные на то, чтобы распространить эти усилия на сирийскую провинцию Алеппо, включая сам город Алеппо и прилегающие районы.

Госдеп отметил, что после того, как новые достигнутые договоренности вступили в силу, американская сторона наблюдает уменьшение уровня насилия в целом в означенных районах, несмотря на поступающие сообщения о продолжении боевых действий в отдельных местах.

США тесно координируют свои действия с Россией в целях обеспечения режима прекращения огня в Сирии, сказано в сообщении Госдепа. Американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что все стороны будут соблюдать перемирие в Алеппо и в стране в целом в соответствии с содержанием соглашений, достигнутых в Мюнхене в феврале этого года Международной группой поддержки Сирии.