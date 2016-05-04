Ставрополь, 4 мая, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Предприниматели Ставропольского края не согласны с новой кадастровой оценкой земель и оспаривают ее в суде. Об этом речь шла на круглом столе «Опоры России» в Ставрополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении организации.

Винсент Ван Гог. Поле, пахарь и мельница. 1889

Общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Николай Сасин отметил, что результаты государственной кадастровой оценки 2015 года говорят о значительном несоответствии между рыночной и кадастровой стоимостью земель.

Прежде всего, причиной этого несоответствия называлось несовершенство методики проведения оценки. В Новоалександровском и Изобильненском районах уже в судах оспорено завышение кадастровой стоимости в 4−5 раз на более ста объектах. При этом ни по одному из них в комиссии при Росреестре не было получено положительного решения — правды добились лишь в суде.

Нагрузку на предпринимателей усилило и исключение 50%-ной льготы по оплате аренды в первые три года строительства, в ряде районов кратно изменили ставки по аренде земли, убрали возможность учета мнений муниципальных образований.

В свою очередь руководитель краевой Ассоциации фермеров Виктор Пыленок отметил, что «ставка по аренде земли в соответствии с федеральным законодательством не должна превышать 0,6. Однако в крае цифры другие от 0,2 до 3,36».

Аграрии также обеспокоены принятым в первом чтении законопроектом, которым предполагается увеличить предельные минимальные размеров образуемых новых земельных участков из земель сельскохозназначения до 2500 га. При этом одновременно меняются границы площади выделяемой земли для деятельности КФХ: минимальный — 30 га, максимальный — 2500 га.

Отмечалось, что ни в одном другом регионе таких высоких предельных размеров нет. Максимум — 200 га. Законопроект учитывает только позицию крупных агрохолдингов, не считаясь с мнением 16 тысяч фермеров, которые обрабатывают более 1 млн гектар сельхозугодий на Ставрополье.

Предприниматели предлагают наладить конструктивный диалог с властью и готовы предложить собственные пути решения проблем. Все предложения легли в основу резолюции, которая после доработки будет направлена в органы федеральной и региональной власти.

Напомним, законопроект об изменении предельных размеров выделяемых земельных участков сейчас находится в думе региона на доработке. Принятие его в первом чтение вызвало недовольство фермеров и социальную напряженность.

Кадастровая оценка в регионе проводилась в 2015 году в связи с недовольством бизнес-сообщества с предыдущей кадастровой оценкой, проведенной в 2012 году. После нее произошла смена руководства Минимущества, а губернаторы направили обращение губернатору с просьбой провести новую кадастровую оценку земель.