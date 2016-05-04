Ставрополь, 4 мая, 2016, 20:38 — ИА Регнум.



Фото предоставлено пресс-службой администрации города Ставрополь Стена Памяти в Ставрополе

В Ставрополе 4 мая открыта обновлённая Стена Памяти «Народная Победа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Впервые подобная стена была установлена в минувшем году к 70-летию Победы. Она вмещала более 9 тыс. фотографий участников войны. Вскоре в Ставрополе появилась вторая такая стена. Стены Памяти вы минувшем году были открыты и в других населенных пунктах Ставрополья.

В этом году Стена Памяти стала намного больше. Она включила в себя около 150 специальных конструкций, на которых размещено более 12 тысяч фотографий фронтовиков-ставропольцев. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.

Помимо фотографий участников Великой Отечественной войны Стена памяти дополнена фотографиями воинов, погибших при исполнении воинского долга в Демократической республике Афганистан и других локальных конфликтах.

Фотографии были собраны усилиями жителей Ставрополя, а также школы, музеи, организации и предприятия краевого центра.

Отметим, что рядом со Стеной появились дополнительные стенды, на которых фотоснимки фронтовиков, погибших при исполнении воинского долга, смогут разместить те, кто не успел сделать этого раньше.

После поминальной молитвы участники торжественного открытия выпустили в небо белые шары в память о погибших.