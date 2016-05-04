Москва, 4 мая, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Российские власти требуют от США максимально тщательно расследовать обстоятельства смерти гражданина России Игоря Зязина и оперативно предоставлять информацию о ходе расследования российской стороне. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил журналистам уполномоченный министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

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Он подчеркнул, что Москва требует от американских властей максимально оперативного уведомления российской стороны обо всех обстоятельствах этого трагического происшествия. Российская сторона ждет, что в США тщательным образом расследуют смерть гражданина России. Также Москва ждет полного информирования об итогах дознания.

МИД РФ держит этот вопрос на контроле, подчеркнул Долгов. Он отметил, что частота, с которой происходят смертельные случаи в центрах временного содержания Иммиграционной и таможенной полиции США, показывает крайне неблагоприятную с точки зрения соблюдения прав человека в исправительных учреждениях ситуацию.

Напомним, гражданин России Игорь Зязин, находясь под стражей, почувствовал себя плохо, потерял сознание. Фельдшеры пытались привести его в чувство, но Зязин скончался по дороге в больницу.