Тверь, 4 мая, 2016, 20:16 — ИА Регнум. В Твери сдана первая очередь дома №29 по улице Оснабрюкской — одного из объектов компании СУ-155. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе правительства региона, документы на ввод в эксплуатацию объекта получены в конце апреля.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

Всего сдано 260 квартир, в ближайшее время начнется выдача дольщикам смотровых ордеров, после чего они смогут приступить к отделке квартир.

Сегодня врио губернатора Игорь Руденя осмотрел жилые помещения, насосную станцию, лифты, прилегающую территорию дома. Позже на совещании с участием застройщиков, руководителей Твери и банка «Российский капитал», финансирующего достройку объектов, глава региона напомнил, что вопрос завершения жилых домов СУ-155 находится на особом контроле областной власти. После сдачи первого объекта в эксплуатацию первоочередным вопросом становится получение жильцами документов на квартиры.

«Мы будем внимательно следить за процессом оформления прав собственности на жилые помещения, так как это процесс небыстрый», — отметил Игорь Руденя.

Глава области обратился также к руководителю инициативной группы участников долевого строительства в микрорайоне «Мамулино-2» Алине Халабуде с просьбой организовать жильцов для оформления всех необходимых документов.

«Могу с уверенностью сказать, что ни один человек, заплативший за квартиры в домах группы компаний СУ-155, не останется без свидетельства на собственность», — заявил вице-президент банка «Российский капитал» Марат Оганесян. Он добавил, что по сданному объекту срок получения документов — сентябрь. Кроме того, по его словам «Российский капитал» открыл финансирование всех тверских объектов СУ-155.

В настоящее время в соответствии с утвержденным графиком они ведутся на второй очереди дома №29. Представитель застройщика выразил уверенность, что этот объект будет сдан до 30 мая.

Параллельно решаются вопросы по началу работ на третьей очереди здания. На место уже привезен башенный кран, идет очистка котлована, 15 мая компания ожидает заключение лаборатории, чтобы приступить к строительству. К этому же времени работы планируется начать и на объектах микрорайонов «Мамулино-3» и «Радужный». Графики строительства будут размещены на сайте «Российского капитала» после майских праздников. Кроме того, по предложению Игоря Рудени на всех тверских объектах СУ-155 будут установлены видеокамеры. Дольщики также получат доступ к трансляции и смогут контролировать ход работ на стройплощадках.

На данный момент подписан договор на проведение реконструкции котельной, которая будет обеспечивать новый микрорайон горячей водой и теплом, основные работы планируется провести в мае-июне.