Невель, Псковская область, 4 мая, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В Невельском районе Псковской области сегодня, 4 мая, поисковики подняли обломки военного самолета Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, боевую машину нашли в ходе традиционной «Вахты памяти». Вместе с поисковиками в операции участвовал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

ru.warriors.wikia.com Ил-2

Здесь же, неподалёку от озера Ворожейка, были обнаружены останки одного из членов экипажа, а с ним медаль «За отвагу», принадлежащая 18-летнему воздушному стрелку Николаю Слепченко. По словам командира поискового отряда «Патриот 60» в Невельском районе Кирилла Шляца, он не вернулся с боевого вылета 23 октября 1943 года и все это время числился без вести пропавшим.

Дальнейшие архивные исследования рассказали поисковикам о судьбе пилота штурмовика Михаила Аккалаева. Ему удалось катапультироваться с подбитого самолета, после чего он попал в плен, где его пытали, принуждая служить в воздушном флоте фашистской Германии. Дважды он убегал из лагеря в Мюнхене. Был освобожден союзными войсками и до 1946 года находился на спецпроверке. Скончался в 50-е годы во время просмотра фильма про войну.

Поисковикам удалось отыскать родственников обоих членов экипажа. Останки, медаль и копии наградных листов Николая Слепченко члены отряда отправят его сестре в Новошахтинск Ростовской области. Дочь Михаила Аккалаева планирует посетить место гибели отца. В настоящее время ведутся переговоры о предоставлении обломков самолета в музей.

Напомним, традиционная поисковая операция «Вахта памяти» стартовала в Невельском районе Псковской области 25 апреля. Поисковые работы прошли во всех муниципалитетах. В Псковскую область приехали поисковики из Башкирии, Ханты-Мансийска, Костромской области. В прошлом году поисковики нашли в регионе останки более 250 фронтовиков, которые были перезахоронены со всеми воинскими почестями.