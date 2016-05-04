Москва, 4 мая, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Агенты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Москве группу граждан из среднеазиатских стран, которая готовила террористические акты в столице на майские праздники. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба ФСБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ФСБ

Сообщается, что в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Москве задержана группа граждан из стран Средней Азии. Они планировали осуществить серию террористических актов в столичном регионе в период майских праздников.

Приказ о проведении терактов задержанным дали главари международных террористических группировок, действующих на территории Сирии и Турции.

У задержанных изъято большое количество оружия, взрывчатки других средств террористической деятельности. Неудавшиеся террористы уже дают признательные показания.

ФСБ не разглашает личности задержанных в интересах следствия.