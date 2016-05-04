Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Южная транспортная прокуратура нарушений в международной воздушной гавани Ростова-на-Дону в ходе общенадзорной проверки по факту крушения авиалайнера Boeing-737 авиакомпании FlyDubai не выявила. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Nick Bartolotta Кабина пилотов Boeing 737-800

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«В настоящее время оснований для проведения дополнительных проверочных мероприятий в аэропорту и органах управления воздушным движением, а также принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — цитирует издание слова источника.

Проверке подверглись разрешительные документы на осуществление аэропортовой деятельности ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», деятельности по управлению воздушным движением филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также были изучены материалы деятельности уполномоченных органов государственного контроля.

«Установлено, что ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» выдан Сертификат Межгосударственного авиационного комитета… о соответствии аэродрома Ростов-на-Дону требованиям авиационных правил, подтверждающий его пригодность для выполнения международных полетов, покрытие взлетно-посадочной полосы аэропорта эксплуатируется в соответствии с заключением ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект», с учетом результатов осмотров, проводимых с соблюдением установленной периодичности», — сказал представитель ведомства.

Напомним, что из предварительного отчета представителей Межгосударственного комитета следует, что борт во время совершения рейса был исправен.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 19 марта в ростовском аэропорту должен был приземлиться Boeing-737 авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирами на борту. Рейс FZ-981 обслуживали семь членов экипажа. Все они погибли в результате крушения воздушного судна.