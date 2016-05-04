Казань, 4 мая, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Китайская компания «Чжунцзи шенге» вложит $400 млн в сельскохозяйственный проект в Татарии. Об этом сегодня, 4 мая, пишет «Коммерсант».

Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

Сообщается, что сегодня был подписан меморандум о новом сельскохозяйственном проекте в Татарии между инвестором из Китая, Республиканским агропромышленным центром инвестиций и новаций (РАЦИН) Татарии и министерством сельского хозяйства и продовольствия республики.

Уточняется, что будет создано показательное хозяйство площадью в 10 тысяч гектар. Там будут выращивать скот, корма и развивать тепличное хозяйство.

Генеральный директор РАЦИН Анвар Мавланов подтвердил, что проект будет включать животноводческий комплекс, поля для выращивания кормов и тепличное хозяйство. «Там будут молочные фермы, теплицы, растениеводство, будем выращивать корма — сою и кукурузу», — сказал Мавланов.