Донецк, 4 мая, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Изменения в Конституцию Украины будут считаться недействительными, если под ними не будут стоять подписи глав ДНР и ЛНР. Об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-конференции с жителями Одессы и Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

rusvesna.su Александр Захарченко

«В тексте Комплекса мер, принятого в Минске, чёрным по белому сказано — «по согласованию». Так что, если все указанные изменения в Конституцию и законы не будут согласованы с нами, то они не будут иметь для нас никаких правовых последствий. И заниматься в этом вопросе словесной эквилибристикой, как это принято у Киева, мы не позволим. То есть не пройдёт вариант — «мы обсуждали это в Минске с вашими представителями на политической подгруппе», — заявил Захарченко.

Он напомнил, что под минским Комплексом мер по урегулированию стоят подписи, в том числе его и главы ЛНР Игоря Плотницкого.

«Так что «согласованием» мы будем считать только тот вариант, когда я и Плотницкий, после консультаций с нашими коллегами и товарищами в республиках, поставим свои подписи под изменениями в Конституции и теми законопроектами, которые будут внесены в Раду. И если в Раде будут вноситься поправки, то они тоже должны будут согласовываться с нами», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что «новое правительство в Киеве должно уважать Минские соглашения и проводить реформы, особенно в части изменений в Конституцию по статусу Донбасса, отметив, что ожидает прогресса по этому вопросу до конца первого полугодия 2016 года. В августе 2015 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об изменении Конституции, предполагающий «особый порядок осуществления местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей».