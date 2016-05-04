Вашингтон, 4 мая, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Огайо Джон Кейсик, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, выходит из президентской гонки. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает NBC со ссылкой на одного из руководителей избирательного штаба Кейсика.

nh1.com Джон Кейсик

Сообщается, что после того как Кейсик занял третье место (из трех возможных) по итогам первичных выборов в штата Индиана, он принял решение выйти из борьбы. Ранее стало известно, что Кейсик отменил запланированный митинг в штате Вирджиния и вместо этого выступит с заявлением в своем родном Огайо в 17:00 (00:00 мск).

Стоит отметить, что в ходе президентской гонки Кейсик демонстрировал стабильно низкий результат. Ему удалось победить лишь в своем родном штате Огайо. Всего он смог набрать 153 голосов делегатов национального съезда Республиканской партии, на котором будет назван официальный кандидат на выборах президента США 8 ноября.

Накануне о выходе из гонки заявил сенатор от штата Техас Тед Круз.

Теперь у республиканцев остался только один кандидат — Дональд Трамп. Похоже истеблишмент республиканце смирился с тем, что кандидатом от всей партии будет Трамп и решил бросить настоящий вызов демократам и их фавориту Хиллари Клинтон.

Директор отдела связей Национального комитета Республиканской партии Шон Спайсер уже заявил, что единым кандидатом будет Трамп, и призвал партию сплотиться перед предстоящим съездом.