Донецк, 4 мая, 2016, 19:39 — ИА Регнум. В ДНР национализация рынков не привела к снижению числа предпринимателей или ограничению их прав и свобод. Об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-конференции с жителями Одессы и Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рынок

«Мы возвратили некоторые ключевые рынки в государственную собственность. Однако, что такое рынок, например, продуктовый? Это территория, павильоны, палатки, места, контрольные весы, санитарный контроль и т.д. То есть это инфраструктура. Вот если вы торгуете на рынке, для вас важно, кому принадлежит ваше место? Или для вас важно, сколько оно стоит? Переведя некоторые рынки в государственную собственность, мы стараемся добиться некоторой меры справедливости как для продавцов, так и для покупателей. В условиях экономической блокады это особенно актуально», — сказал глава республики.

По его словам, в результате национализации рынков был снижен размер затрат на пользование инфраструктуры рынка, что привело к снижению цен.

«Национализация рынков не подразумевает отказ частникам торговать на них. Напротив, мы хотим, чтобы этих частников было как можно больше, чтобы, конкурируя друг с другом, они снижали цены и повышали уровень сервиса для наших жителей. То есть, национализация, ни в коем случае не разрушая малого бизнеса, привела к снижению цен на инфраструктуру рынка и, соответственно, к снижению цен на продукты. Может, вам самим рассмотреть такую модель?», — предложил жителям Одесского региона Украины Захарченко.