Минск, 4 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. В Минске 3 мая состоялась встреча замминистра иностранных дел Белоруссии Валентина Рыбакова с замминистра промышленности Сирийской Арабской Республики Нидалем Фаллухом, сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

пресс-служба МИД Белоруссии

«Стороны обсудили состояние и перспективные направления делового сотрудничества Белоруссии с Сирией, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в апреле 2015 года в рамках шестого заседания Совместной Белорусско-Сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск признаёт законное правительство Сирии. Во время мятежа в Ливии дипломаты этой страны одними из первых предложили свои услуги новым западным хозяевам. Так, в Минске ещё до убийства Муаммара Каддафи ливийские дипломаты сняли флаг Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. В отличие от ливийских коллег сирийские дипломаты демонстрируют меньшую склонность к предательству.