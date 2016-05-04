Екатеринбург, 4 мая, 2016, 20:36 — ИА Регнум. В Свердловской области регистрация принимающих участие в процедуре предварительного голосования депутатов может быть аннулирована, если выяснится, что народные избранники не подали декларацию о доходах и имуществе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» корреспонденту ИА REGNUM.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

По словам представителя партии Елены Чечуновой около 150 депутатов муниципальных дум Свердловской области не представили вовремя сведения о доходах и расходах. В соответствии с законом депутаты могут лишиться своих полномочий. Также контрольно-ревизионная комиссия праймериз проанализирует данные, а не выполнившие закон народные избранники будут отстранены от процедуры предварительного голосования.

Напомним, что норма антикоррупционного законодательства, согласно которой парламентарии обязаны ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе с 2016 года распространяется на депутатов всех уровней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, у некоторых кандидатов на праймериз возникали проблемы с регистрацией, которая завершилась 20 апреля. В частности, руководитель исполкома ОНФ Жанна Рябцева представила неверно оформленные документы с места работы. После того как комиссия указала на недостаток, Жанна Рябцева представила документы в должном виде и стала участником предварительного голосования от партии «Единая Россия».