Москва, 4 мая, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Повторение инцидента со сбитым турецкими ВВС в Сирийской Арабской Республике российского фронтового бомбардировщика Су-24 невозможно, и Анкара это знает. Такое заявление сделал сегодня, 4 мая, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

ИА REGNUM

Лавров напомнил, что инцидент с Су-24 был явной провокацией. «И наша оценка абсолютно чёткая: турецкое руководство совершило преступление и ошибку, что, как известно, бывает хуже, чем преступление», — отметил министр. Он добавил, что сейчас подобный инцидент уже невозможен, так как российская сторона приняла все необходимые меры, чтобы избежать любых случайностей. «И турки об этом знают», — подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 года турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Сирии. Турецкая сторона утверждает, что Су-24 нарушил воздушное пространство Турции, но доказательства этому так и не предоставила. Владимир Путин назвал действия Анкары «ударом в спину».