Пермь, 4 мая, 2016, 19:13 — ИА Регнум. В городе Кудымкаре Пермского края жители планируют провести 15 мая митинг «Защитите нас от паводка!». Организаторы публичного мероприятия уже подали 4 мая в городскую администрацию соответствующее уведомление. Предполагаемое количество участников — 1500 человек. Об этом сообщает сайт «Новости Пармы».

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Цель митинга — привлечение внимания к проблеме ежегодного затопления части Кудымкара во время паводка, а также требование выплаты компенсации пострадавшим, исходя из реального причиненного ущерба. Кроме этого, планируется сбор подписей под петицией президенту РФ Владимиру Путину, председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и министру природных ресурсов РФ Сергею Донскому.

Жителей не устраивает заявление губернатора Пермского края Виктора Басаргина о том, что пострадавшим от паводка в территориях, где введен режим ЧС, будет выделено 10 млн рублей. В Кудымкаре подсчитали, что если эти средства разделить только на кудымкарские пострадавшие 452 дома, то каждое домовладение получит всего по 22 тысячи рублей. С учетом того, что кроме Кудымкара режим ЧС был введен еще одном городе Прикамья и пяти районах края, сумма компенсации в каждом отдельном случае может составить лишь несколько тысяч рублей, при том, что у людей пострадала не только мебель, но и бытовая техника, и автомобили, и фундаменты домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кудымкаре в связи с паводком 18 апреля введен режим ЧС. Уровень воды в реке Иньва достиг рекордной отметки в 642 см. Пострадавшими считают себя 1379 человек.