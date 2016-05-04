Минск, 4 мая, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба СК РБ.

Цитата из т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Дело №21. Без ножа и кастета. Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

«Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Всего по данному уголовному делу привлечено шесть человек, в отношении трех из них уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии», — сказано в официальном сообщении.

В ходе следствия было установлено, что одно из предприятий системы Минжилкомхоза Белоруссии не выполнило государственную научно-техническую программу в части заданий по разработке и освоению производства технологического оборудования. При этом без фактического выполнения работ данная деятельность была щедро оплачена за счёт налогоплательщиков. Как отметили в Следкоме, в 2013 году «излишне и необоснованно расходованы средства республиканского бюджета на сумму 861 миллион рублей».

«Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, желая скрыть факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств и причинения вреда государственному имуществу, а также недостаточный контроль за ходом реализации государственной программы, организовал составление и подписание заведомо ложных документов о выполнении программы. Это позволило скрыть факты невыполнения работ и необходимость возврата денежных средств, использованных с нарушением законодательства», — констатировали в Следкоме Белоруссии.

Там отметили также: «В ходе следствия все обвиняемые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и в полном объеме возместили причиненный ущерб. Уголовное дело в отношении троих обвиняемых передано прокурору для направления в суд».

Как сообщало ИА REGNUM, выполнение НИР является излюбленной схемой воровства бюджетных денег в госорганизациях Белоруссии. Особенно активно такие «изыскания» проводятся в вузах постсоветской республики, что позволяет обогащаться узкому кругу лиц, эксплуатирующих «на общественных началах» сотрудников кафедр и аспирантов. Но даже в этом случае под видом «инновационных разработок» зачастую предоставляется откровенный плагиат и архивные материалы советских времён.