Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Клещевой сезон в Ростовской области начался внезапно. Паразиты проснулись раньше срока из-за относительно теплой зимы и ранней весны. Рост числа пострадавших жителей донского региона происходит практически ежедневно. Только к концу прошлой недели на Дону к врачам за помощью обратились почти 1 тыс. человек, из них у шести жителей обнаружена Крымская геморрагическая лихорадка, передает ГТРК «Дон-ТР» со ссылкой на заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Евгения Ковалева.

mykaleidoscope.ru Клещ

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По его словам, пострадавшим от атаки насекомых необходимо своевременно обращаться за помощью к медикам. А перед посещением мест отдыха специалисты рекомендуют воспользоваться средствами защиты.

«За аналогичный период 2015 года было семь случаев, тогда они были зарегистрированы в Пролетарском, Зимовниковском и Сальском районах. На сегодня из-за укусов клещей за медицинской помощью обратилось более тысячи человек, треть из которых — дети до 14 лет», — сказал в эфире Евгений Ковалев.

Напомним, что на сегодняшний день численность клещей превышает порог эпидопасности. В группе риска не только работники сельского хозяйства, но и горожане.