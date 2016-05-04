Тамбов, 4 мая, 2016, 18:51 — ИА Регнум. В Тамбовскую областную библиотеку имени А.С. Пушкина, специалисты которой принимают заявки на участие в шествии «Бессмертный полк», в день поступают по несколько сотен звонков от тамбовчан, желающих принять участие в шествии. Как сообщил ИА REGNUM председатель регионального штаба регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» в Тамбовской области Дмитрий Свиридов, по опыту видно, что участие в шествии «Бессмертного полка» важно для самих жителей Тамбова, которые хотят таким образом сохранить память о тех людях, которые отдали жизнь и здоровье ради победы.

9 мая 1945 года, Москва

«В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» принимали участие около пяти тысяч человек. В этом году в каждый день поступают сотни звонков от желающих, и мы надеемся, что 9 мая в шествии примут участие больше пяти тысяч человек. Люди собираются приходить как с транспарантами, уже сейчас есть заявки на печать в рекламных агентствах, так и просто с фотографиями своих родственников», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Свиридов.

При этом невозможно выделить среди участников какую-либо возрастную группу. Как и в прошлом году, в 2016 году принимать участие собираются как школьники, так и пенсионеры. По данным организатора, в прошлом году вместе с родителями шли в «Бессмертном полку» даже дошкольники.

«В шествии просматривается некая преемственность поколений. Это одна из главных целей акции. Мы видим живой пример, когда в строю идут и люди пожилого возраста, и студенты, школьники», — считает Дмитрий Свиридов.

ИА REGNUM напоминает, что шествие «Бессмертного полка» в Тамбове начнется 9 мая в 15:00. Общий сбор участников — в 14:00 около здания Пушкинской библиотеки на улице Интернациональной. Далее строй последует по Советской улице до ледового дворца спорта «Кристалл», где пройдет акция «Солдатская каша», а также праздничный концерт. Самым волнительным моментом празднования Дня победы в Тамбове должно стать исполнение песни «День Победы» всеми участниками празднования.