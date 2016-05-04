Белгород, 4 мая, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Белгороде в акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая, примут участие около пяти тысяч горожан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, ход подготовки к празднованию Дня Победы обсуждали 4 мая на совещании в городской администрации.

9 мая 1945 года. Москва, Красная площадь

9 мая в торжественном шествии войск Белгородского гарнизона будут участвовать 793 человека от подразделений Министерства обороны, МВД, УФСИН, МЧС. В 10:30 от улицы Белгородского полка по гражданскому проспекту стартует шествие «Бессмертного полка», куда приглашают всех белгородцев с портретами своих родственников, погибших в Великую Отечественную войну. По подсчетам организаторов акции, в акции примут участие около пяти тысяч горожан.

В рамках праздничных гуляний в парке Победы будет организована раздача солдатской каши — четыре тысячи порций. С 19:00 на Соборной площади начнется концерт творческих коллективов города, в 22:00 состоится праздничный фейерверк.

Как подчеркнул глава администрации Белгорода Константин Полежаев, необходимо усилить работу по ямочному ремонту и наведению порядка в городе. Дорожную разметку, пешеходные переходы и территории кладбищ приведут в порядок к 9 мая. Работу управления «Белгорблагоустройство» осложняют дожди, однако учреждение делает все возможное для того, чтобы город встретил праздники в нарядном виде.