Москва, 4 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры провели крупную кибератаку на дата-центры, в результате которой злоумышленники получили доступ к паролям и логинам от 272 млн учетных записей. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Reuters.

mail.ru Хищение

Агентство сообщает, что информацию о масштабной кибератаке предоставил эксперт Алекс Холден, глава компании Hold Securities, которая специализируется на кибербезопасности.

По его данным, больше всего от этой кибератаки пострадал Mail.ru — хакерам могли достаться пароли и логины 57 млн учетных записей этого почтового сервиса. Также хакеры заполучили сведения об аккаунтах на сервисах Gmail, Microsoft и Yahoo.

Администрация Mail.ru сообщила, что связалась с Алексом Холденом и получила от него данные для анализа. Исследование первой случайной выборки показали, что она не содержит паролей, которые подходят к активным живым аккаунтам.

В Mail.ru отметили, что обращает на себя внимание тот факт, что база содержит большое количество одних и тех же логинов с разными паролями. Это свидетельствует о том, что она была скомпилирована из фрагментов разных баз, где пользователи использовали в качестве логина свою электронную почту.