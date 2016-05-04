Калуга, 4 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павел Астахов во время своей поездки в Калугу заявил, что Калужская область занимает лидирующие позиции в стране в рейтинге аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Фото калужской областной телерадиокомпании «Ника»

Как сообщили 4 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, главный детский омбудсмен страны и телеведущий Дмитрий Дибров встретились с заместителем губернатора области Александром Авдеевым. В деловом разговоре принимала участие Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ольга Копышенкова.

«По нашим рейтингам, и по рейтингам социальным, в частности, по параметрам связанным с защитой детей, Калужская область всегда показывает очень положительную динамику. Она является регионом-лидером. Везде, где я бываю, я называю и привожу в пример Калужскую область. В ваш регион приятно приезжать, потому что он всегда радует своими успехами», — сказал главный детский омбудсмен России.

Заместитель губернатора области Александр Авдеев вручил Павлу Астахову и Дмитрию Диброву юбилейные медали Калужской области «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов и телеведущий Дмитрий Дибров приняли участие в Пасхальном богослужении, которое в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги провел митрополит Калужский и Боровский Климент. Детский омбудсмен России также принял участие и в Крестном ходе, ставшем частью церковного празднования.