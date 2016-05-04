Суздаль, Владимирская область, 4 мая, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Во Владимире под домашний арест помещен главный специалист-эксперт государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области, подозреваемый в получении взятки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК РФ, 28-летний мужчина хотел получить 40 тысяч рублей за помощь в получении разрешения на строительство здания на охраняемом государством участке в Суздале.

Суздаль

По версии следствия еще в сентябре 2014 года инспекция выявила незаконную стройку на охраняемом участке. Тогда местный житель был привлечен к административной ответственности, а стройку было решено снести. Специалист составил акт о полном сносе постройки, несмотря на то, что в охранной зоне был оставлен капитальный фундамент. Строителям он пообещал помощь в согласовании проектной документации и возобновлении работ.

«29 апреля 2016 года на встрече с жителем Суздаля, проходившей под контролем силовых структур, после получения взятки в размере 40 тысяч рублей подозреваемый был задержан», — говорится в сообщении.

Свою вину подозреваемый полностью признал.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 1000-летия основания города Суздаля Владимирской области. К юбилею планируются масштабные ремонтные работы в городе. В частности, губернатор Светлана Орлова заявила, что большие вопросы возникают к качеству водоснабжения, водоотведения, электричеству, газу и сетям связи Суздаля. Кроме того, губернатор обратила внимание на транспорт. Точнее — на то, что гужевой транспорт никак не регламентируется в России.