Ульяновск, 4 мая, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В Ульяновске осуждены члены организованной преступной группы, организованной 58-летним врио Государственной инспекции труда по Ульяновской области Владимир Воробьев и 50-летний заместитель руководителя регионального управления Федеральной миграционной службы РФ Владимир Тихонов.

mvd.ru Нелегальные мигранты

Также в группу вошли 36-летний сын Воробьева Алексей и 42-летняя Светлана Истомина.

Деятельность ОПГ началась в 2013 году. Воробьев-страший и Тихонов в организовывали проверки соблюдения требований миграционного и трудового законодательства в коммерческих структурах, привлекающих иностранную рабочую силу.

После выявления соответствующих нарушений к представителям данных организаций направлялись Воробьев-младший и Истомина, которые угрожали депортировать работников фирм и обещали их работодателям крупные штрафы и повторные проверок. При этом в качестве единственного пути избежать негативных последствий предлагалась ежемесячная передача взяток.

Всего до октября 2014 года преступникам удалось собрать более 4 млн рублей.

Несмотря на отрицание злоумышленниками своей вины в содеянном, на основании представленных прокуратурой доказательств отец и сын Воробьевы, Тихонов и Истомина признаны судом виновными в получении должностным лицом взяток в виде денег за незаконные действия, совершенном организованной группой, с вымогательством взятки, в крупном и особо крупном размерах (пп."а, б, в» ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ).

Решением суда Воробьев-старший приговорен соответственно к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, сроком на 3 года и оштрафован на 26,4 млн рублей,

Воробьев-младший приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься юридической деятельностью в организациях, привлекающих к труду иностранных граждан, сроком на 3 года, со штрафом в размере 26,4 млн рублей,

Тихонов приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, сроком на 3 года, со штрафом в размере 26,4 млн рублей.

Истомина получила 4,5 года лишения свободы с лишением права заниматься юридической деятельностью в организациях, привлекающих к труду иностранных граждан, сроком на 3 года.

Реальное отбывание наказания для Истоминой отсрочено до достижения 7-месячным сыном четырнадцатилетнего возраста.