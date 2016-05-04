Рязань, 4 мая, 2016, 18:02 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Рязанской области возбудило уголовные дела в отношении двух предпринимателей, которые подозреваются в многомиллионных налоговых преступлениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в отношении одного из коммерсантов возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам»). Второй бизнесмен проходит фигурантом по делу об уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

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По версии следствия, первый предприниматель имел долги по налогам в размере около 50 млн рублей, при этом переводил деньги на расчетные счета своих контрагентов, чтобы не отдавать долги. Такие махинации он проводил с января по март 2016 года. Второй подозреваемый, который руководит фирмой по производству пива, включал в налоговые декларации по акцизам недостоверные сведения о суммах исчисленного налога. Таким образом ему удалось не заплатить около 2,5 млн рублей.

«Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины руководства коммерческих организаций», — говорится в сообщении ведомства.