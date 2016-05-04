Осло, 4 мая, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Объем поставок норвежского газа в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды и Великобританию в апреле 2016 года достиг 9,5 млрд кубометров, что на 40% больше, чем за аналогичный месяц 2015 года. При этом экспорт газа из России в Северо-Западную Европу вырос незначительно — на 1% ‑ и составил 9,2 млрд кубометров. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Platts.

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За первые четыре месяца текущего года Норвегия поставила на европейские рынки 39,6 млрд кубометров газа, что на 12% превышает показатели прошлого года. В свою очередь Россия в период с января по апрель увеличила газовый экспорт на 36% по сравнению с 2015 годом — до 37,5 млрд кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Норвегия поставила рекордные объемы газа в Европу — 108 млрд кубометров (для сравнения: российский «Газпром» — 159,4 млрд кубометров).

В апреле стало известно о том, что Норвегия готовится конкурировать на газовом рынке не только с Россией, но и с США. Для этого страна намерена нарастить добычу газа на крупном нефтегазовом месторождении Тролль в 2016 году на 10%. Технические возможности добычи на месторождении Тролль были расширены до 33 млрд кубометров год, что составляет примерно годовой объем потребления газа Францией. По мнению аналитиков, поставляя газ в Европу по более низкой цене, Россия и Норвегия смогут не допустить на рынок третьего конкурента — США. Отметим, что ранее была отправлена на экспорт первая партия американского СПГ.