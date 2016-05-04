Махачкала, 4 мая, 2016, 18:00 — ИА Регнум. С начала 2016 года в регионах Северо-Кавказского федерального округа украдено газа на 67 млн рублей. В ходе рейдов газовиков было выявлено 5585 фактов нарушений режимов газопотребления, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

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Наибольшее число правонарушителей было выявлено в Северной Осетии. Здесь поймали за руку 2062 недобросовестных потребителя. Немногим меньше фактов нарушений зарегистрировано в Дагестане — 1635. В Кабардино-Балкарии самовольно подключились к газовым сетям 998 человек, в Ингушетии — 696, в Карачаево-Черкесии — 194.

Газовики привлекли к административной ответственности более 600 абонентов. Еще в отношении 16 потребителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, в марте 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) регионов Северного Кавказа вызывающей тревогу. По его словам, задолженность потребителей СКФО за 2015 год выросла более чем на 7 млрд рублей.

По данным «Газпром межрегионгаз Пятигорск», на 1 апреля прошлого года общая задолженность пяти республик СКФО, входящих в зону ответственности компании, превысила 50 млрд рублей. При этом год назад 55,6% задолженности приходилось на Дагестан.