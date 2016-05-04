Кострома, 4 мая, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Костромской области за вымогательство 4,5 млн рублей осуждены лидер и члены этнической организованной преступной группы, которая действовала в ИК-2 в Поназыревском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры,

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Лидер группы, отбывающий наказание в колонии, имел неформальный криминальный статус «смотрящего» за осужденными в ФКУ ИК-2. Он создал и возглавил этническую организованную группу из лиц, также содержащихся в колонии. В 2013 и 2014 годах участники группы вымогали деньги у семи осужденных, угрожая им расправой, — якобы за то, что те не соблюдали установленные криминальные правила и обычаи. В общей сложности соучастники вымогали 4,5 млн рублей.

Шарьинский районный суд Костромской области признал лидера группы и троих ее участников виновными по статье «Вымогательство под угрозой применения насилия, с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере, в особо крупном размере». Лидеру организованной группы назначено наказание в виде 12 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, членам преступной группы назначено наказание от 10 до 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.