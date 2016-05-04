Демянск, Новгородская область, 4 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. В деревне Кневицы Демянского района Новгородской области 3 мая со всеми воинскими почестями перезахоронили останки 43 фронтовиков, обнаруженных поисковиками в ходе «Вахты памяти» 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП, активное участие в прошлогодней «Вахте памяти» приняли судебные приставы из многих регионов России и лично директор ФССП России Артур Парфенчиков.

Бой под Демянском. 1942

Сотрудникам ведомства удалось найти в новгородской земле девять смертных медальонов, а также прочитать два из них. Судебные приставы установили родственников красноармейцев: уроженца Башкирской АССР Идиатулы Гарифулина и Дмитрия Струкова из Омской области.

«Так как родственники погибших не смогли приехать, им будет передана земля с места захоронения», — пояснили в пресс-службе ведомства

В рамках празднования 100-летия со дня рождения Алексея Маресьева отряды региональной экспедиции «Долина», судебные приставы из Новгородской и Томской областей приняли участие в поисках останков летчика Виктора Ивану. Его самолет ЛаГГ-3 разбился, сражаясь в небе Северо-Западного фронта. «На месте падения поднято множество фрагментов летательного аппарата, проделана большая работа в условиях высоких грунтовых вод, однако останков пилота и его личных вещей обнаружить не удалось. Поиски будут продолжены», — сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новгородской области.