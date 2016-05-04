Мурманск, 4 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Жители Мурманска сталкиваются с проблемами оказания медицинской помощи при укусе клещей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Клещ

«30 апреля было первое обращение, — заявила подписчик популярного городского сообщества в сети «ВКонтакте». — У наших друзей, прибывших 1 мая из Санкт-Петербурга, такая беда была выявлена вовремя. В течение двух часов мы прошли «круг»: в областной больнице в приёмном покое посоветовали обратиться в городскую или в травмпункт, из городской отправили в травмпункт. Здесь клеща вытащили, поместили в бутылочку, отдали нам и отправили в инфекционную больницу со словами: «Иммуноглобулина у нас нет».

По словам мурманчанки, в «инфекционке» дали советы, что делать при укусе клеща в целях профилактики, однако в приёме иммуноглобулина отказали по причине его отсутствия и того, что «по приказу это (прививку — прим. ИА REGNUM ) должны делать в травмпункте».

В профильных ведомствах — министерстве здравоохранения Мурманской области и комитете по охране здоровья администрации Мурманска в курсе произошедшего, однако на момент публикации официальные комментарии в адрес агентства не поступили.

На днях, как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге был зафиксирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом. По данным на 29 апреля текущего года в 79 субъектах РФ за помощью медиков обратились 31 479 пострадавших от укусов клещей, в том числе 9 208 детей. Количество укушенных клещами увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отметим, клещи, являющиеся переносчиками опасных инфекционных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза и других, активизировались в связи с наступлением устойчивой тёплой погоды и ростом числа горожан, посещающих дачные участки, парки, скверы и места отдыха.