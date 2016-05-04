Москва, 4 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Наноспутник SamSat-218D, запущенный 28 апреля с нового космодрома «Восточный» в Амурской области, начал подавать обрывочные сигналы. На данный момент разработчики спутника анализируют поступающие с космического аппарата сведения, чтобы понять характер возникшей проблемы и понять, как её решить. Об этом сегодня, 4 мая, пишут «Известия».

kremlin.ru Старт ракеты с космодрома «Восточный»

Сообщается, что на наноспутнике установлен радиомаяк, который азбукой Морзе передает слово «SamSat-218D». В настоящий момент от наноспутника поступают обрывочные сигналы морзянки на фоне шума во время прохождения спутника над станцией приема.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что наноспутник SamSat-218D не вышел на связь, когда отстыковался от разгонного блока «Волга». Когда аппарат вышел на орбиту, он мог не включиться.

В «Роскосмосе» поспешили откреститься от проблем со спутниками и заявили, что за их работу отвечают создатели этих космических аппаратов. SamSat-218D создавался в Самарском государственном аэрокосмическом университете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый исторический пуск с нового космодрома «Восточный» в Амурской области не обошелся без проблем. Первоначально запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна была вывести три спутника на околоземную орбиту (среди них — SamSat-218D), был запланирован на 27 апреля. Но ракета не смогла стартовать, так как автоматика дала отбой.

Выяснилось, что в ракете был неисправен всего-навсего один кабель, по которому должен был пройти сигнал о заправке топливных баков. Заправка была, а сигнал не прошел.

В итоге ракета стартовала 28 апреля.