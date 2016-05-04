Тамбов, 4 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Тамбовской области в летнюю кампанию 2016 года планируется оздоровить свыше 61 тыс. ребятишек, что составляет почти 70% от всех детей региона в возрасте от 6 до 18 лет, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дети на прогулке. Аркадий Пластов. 1950

Об этом шла речь на расширенном заседании областного координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей, которое провела заместитель главы администрации области Тамара Фролова. В режиме видеоконференции обсуждались вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании 2016 года.

Как рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова, оздоровительная кампания этого года началась с введения новой системы приобретения путевки в лагерь — через получение сертификата. Это дополнительная возможность для родителей приобрести самостоятельно путевку непосредственно в лагере, доплатив разницу между коммерческой стоимостью путевки и суммой, указанной в сертификате. На сегодняшний день выдано 1940 сертификатов, по которым дети, занимающиеся спортом и танцами, поедут отдыхать в загородные лагеря.

«Несмотря на все сложности в экономике, бюджет нашей области на текущий год социально ориентирован и около 60% в нём составляют социальные расходы», — сообщила Тамара Фролова. По её словам, на оздоровление детей предусмотрено 261 млн рублей, что на 15 млн больше, чем в прошлом году. «Дополнительные средства позволили нам увеличить стоимость путевки до 13, 5 тысячи рублей», — отметила замглавы администрации области.

Из федерального бюджета для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделены 4,37 млн рублей.

Предстоящим летом в области будут функционировать 602 летних оздоровительных учреждения, в том числе 506 лагерей с дневным пребыванием детей, 5 санаториев, 26 загородных, 20 палаточных и 45 лагерей труда и отдыха. Планируется охватить отдыхом и оздоровлением более 35 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 775 юных жителей области отправятся отдыхать в детский оздоровительный центр «Орленок», расположенный на побережье Азовского моря, 185 — на Черноморское побережье.

Всего в летнюю кампанию 2016 года планируется оздоровить свыше 61 тысячи ребятишек, или почти 70% детей региона в возрасте от 6 до 18 лет.