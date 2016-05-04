Чебоксары, 4 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Чувашии индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2016 года по отношению к марту составил 100,4%, декабрю 2015 года — 102,3%, апрелю 2015 года — 105,7%. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате. За месяц продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 0,8% и 0,2%, услуги — на 0,1%.

Цитата из к/ф «Спортлото-82». Реж. Леонид Гайдай. 1982. СССР Рост цен

Стоимость минимального наборапродуктов питания в конце апреля составила 3203,56 рубля в расчете на одного человека в месяц. По сравнению с мартом рост составил 0,4%, с начала года — на 2,7%.

Из наблюдаемых продуктов питания в апреле более всего подорожали: плодоовощная продукция, включая картофель (на 3,7%), безалкогольные напитки (на 3,6%), макаронные и крупяные изделия (на 2,3%), соль, соус, специи, концентраты, мороженое, варенье, джем, повидло, мед (на 1,8−1,2%). Также возросла стоимость фруктово-ягодных консерв, алкоголя, мясопродуктов, рыбопродуктов, чая, кофе, кондитерских изделий, общественного питания, молока и молочной продукции, масла и жиров, муки (на 0,8−0,02%). Снизились цены на: яйца (на 4,7%), сахар (на 4,6%), хлеб и хлебобулочные изделия, консервы овощные, сыр (на 0,4−0,1%).

Из непродовольственных товаров более всего подорожали: резиновая обувь (на 3,3%), моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары, ковры и ковровые изделия, товары для физической культуры, спорта и туризма (на 2,8−2%). Подешевели: товары для садоводства (на 7,7%), меха и меховые изделия (на 2,1%), телерадиотовары, средства связи, прочие культтовары (на 1,6−1%), инструменты и оборудование, легковые автомобили, мебель, ткани (на 0,9−0,1%).

Что касается услуг, то в апреле более всего подорожали экскурсионные услуги (на 18,4%), медицинские, правового характера, организаций культуры, страхования, в системе образования, физической культуры и спорта (на 1,2−0,3%). Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма, банков, связи, посреднические (на 1−0,1%).