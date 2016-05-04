Калуга, 4 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Более 70 осужденных колонии строгого режима №4 в городе Медынь Калужской области провели акцию, приуроченную к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области

Как сообщил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко, осужденные выстроились числом лет со дня Великой Победы и зажгли свечи в память о павших в годы войны.

Город Медынь, где сегодня расположена колония строгого режима, находился в оккупации три месяца — с 12 октября 1941 года по 14 января 1942. Это было страшное время. Гитлеровцы отбирали у населения продукты, сжигали деревни, расстреливали стариков, женщин и детей. Бои за Медынь проходили в тяжелых условиях — оккупанты успели организовать защиту с северной и восточной частей города. 11 января 1942 года отряды Красной Армии подошли к Медыни. В течение следующих трех дней шли ожесточенные бои за город. 14 января Медынь была полностью очищена от вражеских войск. В боях за Медынь погибло несколько тысяч красноармейцев.

В период оккупации немецко-фашистскими войсками территории Медынского района, контингент осужденных и весь состав охраны и администрации со всем имуществом и канцелярией колонии был эвакуирован в городу Уфу Башкирской АССР. После освобождения Медыни от фашистов в 1942 году учреждение исполнение наказания вернулось обратно.