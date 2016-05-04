Курск, 4 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Курской области прокуратура через суд вернула региону усадьбу Клейнмихеля — памятник истории конца XVIII века. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Франц Крюгер. Портрет Петра Клейнмихеля. 1850

В прокуратуру Пристенского района Курской области обратился житель Подмосковья с заявлением, в котором сообщил, что, по его мнению, администрация Курской области не принимает мер к сохранению памятника истории.

В селе Пристенное расположен «Ансамбль усадьбы графа Клейнмихеля П. А.», построенный в конце XVIII — начале XIX века. Замок принадлежал министру путей сообщения графу Петру Клейнмихелю.

После инвентаризации памятников истории и культуры, которая проходила в 1992—1995 годах, замок был зарегистрирован в списке объектов культурного наследия, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность. В 2006 году фонд имущества Курской области продал это здание индивидуальному предпринимателю из Москвы, однако сведения об отнесении его к объекту культурного наследия и об условиях охранного обязательства в договор купли-продажи включены не были.

Отсутствие обязательств нового собственника по сохранению памятника истории и культуры могли привести к его утрате, поэтому прокурор Пристенского района обратился в суд с иском, в котором требовал прекратить право собственности индивидуального предпринимателя на объект культурного наследия. Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Когда судебное решение вступит в законную силу, возврат исторического памятника в Курской области прокуратура возьмет на контроль.