Минск, 4 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Переговоры министров иностранных дел стран «Вышеградской группы» и участниц программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» состоялись в Праге 4 мая, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Чехии

В ходе переговоров, сказано в официальном сообщении, «были рассмотрены вопросы, касающиеся развития ситуации в регионе «Восточного партнерства», текущего состояния и перспектив реализации данной инициативы, а также двустороннего сотрудничества ЕС с каждой из шести стран-партнеров ВП».

В переговорах принял участие министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он представил на пленарном заседании министерской встречи подходы постсоветской республики к дальнейшему развитию «Восточного партнерства» и отношений Белоруссии с Евросоюзом. Макей также провел ряд встреч с руководством евроструктур, министрами иностранных дел стран-членов ЕС и стран-партнеров ВП.

«В частности, вопросы интенсификации белорусско-европейского диалога были затронуты в ходе встречи синистра иностранных дел Белоруссии с еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, — сказано в официальном сообщении. — Состоялись также переговоры Владимира Макея с Министром иностранных дел Чешской Республики Любомиром Заоралеком. Стороны рассмотрели возможности расширения белорусско-чешского сотрудничества и взаимодействия по линии Белоруссия-ЕС».

По сообщениям чешских СМИ, в ходе пражской встречи обсуждалась гражданская война на Украине. Также отметим, что чиновники постсоветских республик под «Европой» понимают Евросоюз, объединяющий часть европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась после государственного переворота в феврале 2014 года. Официальный Минск поддержал мятежников с первых дней свержения законного правительства и президента Виктора Януковича. Запад не оказал Украине той поддержки, в которой убеждали украинцев лидеры прозападной оппозиции во время «евромайдана», перетёкшего в вооружённое противостояние, распад государства и такие трагедии, как «Одесская Хатынь».