Таллин, 4 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Российские дайверы-поисковики проекта «Поклон Кораблям Великой Победы — 2016» совместно с финской поисковой командой Subzone (руководитель Имми Валлин) провели подводную экспедицию у эстонского острова Вайндло (Финский залив Балтийского моря) по обнаружению и идентификации легендарной советской подводной лодки Щ-408, которую военные историки называют «Балтийский Варяг».

-Щука-408-02

О подробностях проведённой операции корр. ИА REGNUM рассказал руководитель экспедиции, дайвер «Разведывательно-водолазного клуба» Константин Богданов:

«В праздничные майские дни команда проекта «Поклон Кораблям Великой Победы» вместе с нашими коллегами из Финляндии провели серию погружений для идентификации, изучения и видеосъёмки геройской подводной лодки Щ-408. До сих был примерно известен лишь район гибели, но сейчас мы смогли точно выйти на корпус и провести подводные работы по абсолютной идентификации боевого советского подводного корабля. Это именно Щ-408, именно та лодка, которая приняла неравный бой возле эстонского острова Вайндло и с гордо поднятым боевым флагом ушла на дно, за что именуется «подводным Балтийским Варягом». Сейчас мы были на ней на глубине 72 метра. Обе 45-мм пушки повёрнуты в сторону левого борта и находятся в боевом положении. На палубе лежат ящики со снарядами и вероятно личное оружие командира лодки Павла Семёновича Кузьмина во время боя — автомат ППШ. По уставу, во время ночного боя, командир должен был находиться на мостике. Как установили военные историки, после 10 минут боя и переданной радиограммы о помощи, лодка совершила срочное погружение и 2 суток экипаж боролся за жизнь».

Руководитель экспедиции К. Богданов подчеркнул, что: «Все люки подводной лодки задраены, на рубке чётко видны пробоины от попаданий снарядов, выпущенных фашистскими кораблями, с которыми лодка вела бой. Все известные из военных архивов подробности гибели лодки получают фактическое подтверждение. Таким образом, в результате нынешней экспедиции не просто установлено точное место гибели лодки, но проведена её однозначная идентификация».

3 мая 2016 над местом гибели легендарной советской подводной лодки Щ-408 проведена мемориальная акция, в которой приняли участие заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, который является инициатором создания военно-исторического музея, посвящённого подвигу «Балтийского Варяга» в школе Санкт-Петербурга №504 на улице Подводника Павла Кузьмина. В мемориальной акции приняли участие сын и внук командира лодки. Православные священники отслужили панихиду по геройски погибшему экипажу, не сдавшемуся врагу в безвыходной ситуации. На воду был спущен памятный венок и 40 гвоздик — по количеству моряков-членов экипажа Щ-408.

Участники проекта «Поклон Кораблям Великой Победы» поддерживают инициативы о посмертном награждении всех членов экипажа легендарной подводной лодки боевыми наградами, что не сделано до сих пор.

Как уточнил руководитель экспедиции К. Богданов: «В ближайших планах международной поисковой команды «Поклон кораблям Великой Победы» продолжение идентификации и обследование найденных в предыдущих экспедициях объектов, большая часть из которых относится к периоду Первой Мировой войны. В частности это легендарные тральщики «Проводник» и «Взрыв».

Общественно-патриотическая акция «Поклон кораблям Великой Победы» проводится с 2005 года инициативной группой НКО «Разведывательно-водолазный клуб» под патронатом депутата Государственной Думы, генерала армии Николая Ковалёва. Проект поддерживает Министерство обороны России, командования Балтийского и Черноморского военно-морских флотов РФ, Федеральная пограничная служба РФ. Подводные поиски ведутся при поддержке российской компании «Транснефть».

СПРАВКА-1:

Подвиг советской подводной лодки «Щ-408» подробно описан в исторической военной литературе.

При выходе в свой первый боевой поход «Щука-408», преодолев Гогландский минный рубеж, 21−22 мая 1943 была обнаружена фашистским самолётом. Были вызваны фашистские корабли, которые начали преследование «Щ-408». Ночью 22 мая, когда запасы электроэнергии и воздуха были на пределе, лодка вынуждена была всплыть и дать радиограмму с просьбой о помощи. После всплытия Щ-408 была атакована вражескими кораблями и вступила в неравный артиллерийский бой. Дав радиограмму, Щ-408 снова погрузилась под воду. Посланные на помощь лодке советские самолёты не смогли пробиться и помочь Щ-408.

В течение двух дней экипаж лодки продолжал боролся за жизнь, пытаясь починить вышедшие из строя механизмы, в условиях непрерывных атак глубинными бомбами со стороны немецких и финских кораблей. Рано утром 25 мая из-под воды перестали доноситься какие-либо звуки. Вместе с лодкой «Щ-408» погибло 40 человек. Именем командира корабля — Павла Семёновича Кузьмина — названа улица в Петербурге и создаётся военно-исторический музей в школе №504.

СПРАВКА-2:

«Щ-408» — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка времён Второй мировой войны, принадлежит к серии X-бис проекта Щ — «Щука».

Государство флага — СССР;

Порт приписки — Кронштадт;

Спуск на воду: 4 июня 1940 г.;

Выведен из состава флота 24 мая 1943 г.;

Современный статус: однозначно идентифицирована участниками Международной подводной поисковой экспедиции «Поклон Кораблям Великой Победы» в 2016 году совместно с финской командой дайверов Subzone (руководитель Имми Валлин);

Погибла в бою 22 мая 1943 г.;

Основные характеристики:

Тип корабля: средняя ДПЛ — дизельная подводная лодка;

Обозначение проекта: «Щука», серия X-бис;

Скорость (надводная) — 13,6 узлов

Скорость (подводная) — 7,9 узлов

Рабочая глубина погружения — 75 м;

Предельная глубина погружения — 90 м;

Автономность плавания — 20 суток;

Экипаж — 41 человек;

Размеры:

Водоизмещение надводное — 590 т;

Водоизмещение подводное — 705 т;

Длина наибольшая (по КВЛ) — 58,8 м;

Ширина корпуса наиб. — 6,2 м;

Средняя осадка (по КВЛ) —

4 м;

Силовая установка: Дизельный двигатель 38К8, 800 л.с.;

Вооружение: Артиллерия —

2x45-мм орудия 21-К, 1000 выстрелов;

Торпедно-минное вооружение:

носовые ТА 4×533-мм, кормовые ТА: 2×533-мм;

Боекомплект: 10 торпед

ПВО: 2 пулемёта