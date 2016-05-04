Минск, 4 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. «Наши государства достигли неплохих результатов сотрудничества в инвестиционной сфере, науке и технологиях, образовании, культуре. Однако объем взаимной торговли между нашими странами пока невелик, в 2015 году он составил около $70 млн, что явно не отражает имеющийся потенциал. Уверен, что наше торгово-экономическое взаимодействие в ближайшей перспективе выйдет на качественно новый уровень, и мы сможем значительно увеличить взаимный товарооборот», — заявил 4 мая в Минске председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Резой Нематзаде.

David Holt Иран на граффити

Кобяков обозначил приоритет сотрудничества на нынешнем этапе — реализацию «дорожной карты» по развитию сотрудничества между Белоруссией и Ираном на 2016−2017 годы. По его мнению, постсоветская и исламская республики могут выйти на новый уровень двустороннего сотрудничества.

«Белорусские экспортеры заинтересованы в расширении поставок такой востребованной на иранском рынке продукции, как грузовые автомобили, карьерная, дорожно-строительная, коммунальная, сельскохозяйственная техника, нефтехимическая продукция», — заявил Кобяков. Судя по цифре озвученного им товарооборота, востребованной на иранском рынке белорусской продукции могло бы быть и больше. «Уверен, что поддержка иранской стороной сборочного производства грузовых автомобилей и пассажирских автобусов МАЗ в Тебризе станет положительным примером укрепления кооперационных связей двух стран», — сказал Кобяков.

В сообщении пресс-службы Совмина Белоруссии отсутствует информация об успехах сборочного производства Maziran, который с июля 2004 года осуществляет сборку автомобилей из машинокомплектов Минского автозавода. В Совмине отметили, что иранские компании реализуют в постсоветской республике «девять значимых инвестпроектов общей стоимостью почти $700 млн» — средства идут на реализацию «промышленных, транспортно-логистических, сельскохозяйственных проектов, строительство объектов торговли и гостиничной сферы».

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Белоруссией и Ираном остаётся на низком уровне при регулярных заявлениях о перспективах его наращивания и неисчерпанном потенциале. По мнению экспертов, низкий уровень сотрудничества обусловлен не только логистикой, но, в первую очередь, отсутствием реальных проектов и подменой сотрудничества в экономике разговорами об укреплении политических связей и дружбы между народами. Эксперты констатировали также, что контакты в сферах науки и культуры между Белоруссией и Ираном близки к нулю.