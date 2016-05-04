Киев, 4 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о бессрочном моратории на выплату долгов Российской Федерации. Об этом сегодня, 4 мая, сообщается на официальном сайте Верховной рады.

цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Не отдам!

Речь идет о поправке к закону «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством и местным долгом». Поправка позволяет вводить бессрочный мораторий на выплату внешних долгов.

Ранее мораторий на выплату долга России действовал только до 1 июля 2016 года.

Поправка подразумевает, что мораторий может быть снят при достижении договоренностей между участниками спора.

Напомним, Украина должна России $3 млрд. Этот долг является суверенным. В декабре 2013 года Москва купила украинские долговые обязательства (евробонды) на сумму $3 млрд. В феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот. Затем началась гражданская война. Вот уже два года Украина находится в предбанкротном состоянии. Украинская экономика в руинах. Выплатить долг Киев не может, так как денег нет.

Срок выплаты долга подошел в декабре 2015 года. Но Киев заявил, что вводит мораторий на выплату внешних долгов. Теперь этот мораторий может длиться сколько угодно.