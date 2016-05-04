Москва, 4 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В войска Западного военного округа (ЗВО) поступили усовершенствованные станции спутниковой связи «Ливень». Высокомобильные комплексы обеспечивают связь с любыми цифровыми, аналоговыми, радиорелейными станциями и более надежный сигнал, превосходящий сигналы станций первого поколения в 10 раз, сообщили в Минобороны РФ.

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«Ливень» позволяет в полевых условиях быстро развернуть цифровые сети широкополосного беспроводного доступа, способен функционировать в сложной помеховой обстановке, обеспечивая надежной, качественной связью командование объединений с подчиненными подразделениями.

Станция размещена на базе высокопроходимого автомобиля Урал-4320. Она оснащена спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и способна автоматически наводить антенную систему на спутник по заданным координатам.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время происходит перевооружение Вооруженных сил РФ новейшей техникой. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2016 году предстоит поднять уровень оснащённости Вооруженных сил РФ новейшим вооружением с 47% до 51%. Повысить долю исправной техники с 89% до 92%. А Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) к 2020 году планирует увеличить долю цифровых средств связи в российской армии до 70%.