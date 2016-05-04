Чебоксары, 4 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В столице Чувашии в этом году праздничные мероприятия, посвящённые 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут под девизом «Помним! Гордимся! Живем!». Одним из новых направлений майских мероприятий станет проведение серии патриотических акций и проектов, которые нон-стопом будут сменять друг друга и пройдут на различных городских площадках, в учреждениях и позволят охватить все категории горожан, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

ИА REGNUM Чебоксары

В мэрии отмечают, что девиз «Помним! Гордимся! Живем!» наиболее емко отражает суть Дня Победы. «Мы всегда будем помнить боль войны, подвиг народа. Всегда будем гордиться как фронтовиками, сражавшимися на передовой, так и теми, кто ковал победу в тылу. Мы живем, благодаря их подвигу», — говорит замглавы администрации Чебоксар Алла Салаева.

Основные массовые мероприятия пройдут 8−9 мая на Красной площади и в мемориальном парке «Победа». Накануне Великого праздника в городе состоится парад дошколят, который пройдёт в рамках фестиваля детского творчества «Победы звонкие голоса». Ожидается, что в нём примут участие более 1,5 тыс. детей. Также в плане — национальный татарский праздник Сабантуй с участием фольклорных коллективов из Чувашии, Татарстана, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Крыма.

Вечером чебоксарцев приглашают присоединиться к флэшмобу «День Победы» и всем вместе исполнить одноимённую песню, которая стала неофициальный гимном великого праздника. Напомним, в 2015 году в данном проекте приняло участие более 7 тыс. горожан.

День Победы начнётся с возложения цветов к Монументу Славы. Ключевым мероприятием традиционно станет парад Победы, который начнётся ровно в полдень и ежегодно собирает до 30 тыс. зрителей. Ожидается, что в параде примут участие около 1 тыс. человек — представители силовых министерств и ведомств, ветераны боевых действий, кадеты, школьники, казаки. Также будет представлено порядка 60 единиц военной техники (легковые бронемашины, тяжелые танки, знаменитая «Катюша»), будут продемонстрированы элементы джигитовки, владение оружием, конные трюки.

Парад Победы сменит прохождение участников всероссийской акции «Бессмертный полк». Напомним, каждый желающий может принять участие в Параде памяти и выйти на улицы города с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Напомним, что в 2015 году в Чебоксарах в акции приняло участие более 10 000 человек. Ожидается, что в этом году количество участников увеличится.

Чебоксары также присоединятся в 14:00 часов к всероссийской акции «Рекорд Победы», в ходе которой участники будут отжиматься за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. В это же время состоится акция «Вальс Победы», в рамках которой танцевальные пары будут вальсировать под мелодии военных лет. Запланировано проведение массового патриотического автопробега «Великая Победа»: участники совместно с ветеранами войны проедут по центральным улицам города и возложат цветы к Вечному огню. Вечернюю программу откроет масштабная праздничная театрализация, выступят лучшие коллективы города и военный оркестр. В 22:00 будет дан салют.

В течение всего дня на Красной площади будут проходить праздничные мероприятия. Здесь же развернется полевая кухня, будет организована историческая инсталляция «Солдатский привал», организованы тематические фотоплощадки.

Отметим, что к Дню Победы в мемориальном комплексе «Победа» и в сквере им. Чапаева появятся пулемётные тачанки, которые создаются по заказу мэрии города. Новые арт-объекты будут копировать пулеметную тачанку, служившую боевой подвижной площадкой под пулемет «Максим», находящуюся в Музее имени В.И.Чапаева (размеры: 237×150×147 см, диаметр колёс — 83 см). «Установка новых арт-объектов — одно из средств формирования уникального образа столицы Чувашии. Чебоксарцев и гостей столицы наверняка заинтересует возможность поближе ознакомиться с устройством тачанок времен Гражданской войны», — подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Напомним, к празднику ветераны войны и труженики тыла получат разовую денежную выплату из средств муниципального бюджета, которая выделяется с 2006 года. На эти цели будет выделено более 2,5 млн рублей. По данным мэрии, на территории города на сегодняшний день проживает 4669 человек, имеющих право на получение выплаты (участники войны, труженики тыла, блокадники, вдовы погибших в боях во время Великой Отечественной войны и афганских событий, бывшие несовершеннолетние узники фашизма).