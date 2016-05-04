Себеж, Псковская область, 4 мая, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В деревне Борисенки Себежского района Псковской области сегодня, 4 мая, открыли памятный знак сожжённым деревням и мирным жителям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это уже шестой памятный знак, установленный на территории района в рамках проекта «Сожжённые деревни».

Русская деревня в 1942

Губернатор Псковской области Андрей Турчак на церемонии отметил, что победа в Великой Отечественной войне далась жителям области большой ценой: были стёрты с лица земли 4 тысячи деревень, из которых около 300 — деревни Себежского района.

Капсулу с землей десяти сожженных деревень в основание мемориала заложили учащиеся Себежской средней школы и её филиала в деревне Борисенки, а также ветеран Великой Отечественной войны Валентина Павлова.

Епископ Великолукский и Невельский Сергий провел чин освящения часовни, расположенной рядом с мемориалом, и отслужил заупокойную панихиду по погибшим селянам. По её окончании участники церемонии посадили берёзовую аллею в память о сожжённых деревнях.