Москва, 4 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Расходы на образование в РФ предлагается повысить до 7% ВВП, при этом существенно увеличить стипендии учащимся и зарплату работникам образования. Как передает корреспондент 4 мая, законопроект «Об образовании для всех» внесла в Госдуму группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым. Сейчас, по оценке депутатов, на образование выделяется 3,9% ВВП.

Дворник — самоучка (фрагмент). Василий Перов. 1868

Законопроект предполагает, что из федерального бюджета на нужны высшего и послевузовского образования должно выделяться не менее 7% от общей величины расходов федерального бюджета с тем, чтобы число студентов в РФ равнялось 220 на 1 тыс населения.

Для педагогических работников устанавливаются система надбавок к зарплате за ученые степени — 15 тыс рублей для докторов наук, 8 тыс рублей — для кандидатов наук, за классное руководство, а также за кураторство студенческой группы — 3 тыс рублей. Предполагается, что минимальные ставки оплаты туда педработников не могут быть ниже половины средней заплаты по РФ в целом.

Законопроект запрещает конкурсный отбор в общеобразовательные школы и организации дошкольного образования — ребенку может быть отказано в приеме в образовательное учреждение только при отсутствии в нем свободных мест. Предполагается, что образование лиц с ограниченными возможностями здоровья полностью производится за счет государственного обеспечения. Также законопроект устанавливает гарантии сохранения сельских школ.

Документ устанавливает ЕГЭ как одну из возможных форм итоговой аттестации, предоставляя выпускнику право выбора таких форм выпускнику (абитуриенту). Восстанавливаются льготы при поступлении в вузы для инвалидов, детей-инвалидов и лиц, оставшихся без попечения родителей, которые были отменены в 2013 году. Законопроектом также увеличивается число бюджетных мест в вузах и вводятся доступные образовательные кредиты. Документ восстанавливает выборность ректоров муниципальных и государственных вузов.

Социальные гарантии и стипендиальное обеспечение студентов предлагается существенно увеличить — как указывают авторы законопроекта, предполагается возвращение размера стипендий к нормам советского периода. Выплата студентам, обучающимся на бюджетной основе, дотаций на питание планируются в размере не менее 2% от прожиточного минимума в день. Законопроект дает возможность для студентов, обучающихся по программе бакалавриата, переходить на программы специалитета. Законопроект также устанавливает общедоступность и бесплатность получения среднего профессионального образования.

Согласно законопроекту, плановые проверки организаций образования могут производиться не чаще 1 раза в 3 года.

По мнению депутатов, проект закона будет «поддержан гражданским обществом страны в целом».