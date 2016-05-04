Бухарест, 4 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. МИД Румынии отреагировал на обвинения со стороны Приднестровской Молдавской Республики в нарушении румынскими самолетами воздушного пространства ПМР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в румынском дипломатическом ведомстве заявили, что речь идет о летательных аппаратах частной компании, которая выиграла организованный молдавскими властями тендер на проведение топографической аэрофотосъемки для создания цифровой модели рельефа.

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«Румынские власти через посольство в Кишиневе поддерживают постоянный контакт с правительством Республики Молдова по этому поводу», — сообщили в румынском МИДе. Там добавили, что «Бюро по реинтеграции Республики Молдова заранее передало все необходимые сведения, касающиеся этих мероприятий по картографии в Объединенную контрольную комиссию (ОКК) — орган, уполномоченный наблюдать и управлять ситуацией в Зоне безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент Приднестровья Евгений Шевчук дал поручение Минобороны ПМР усилить контроль над воздушным пространством республики и перевести подразделения противоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боеготовности. Это стало реакцией на неоднократные факты несанкционированных полетов румынской авиации над территорией ПМР.

Румынские самолеты осуществляли аэрофотосъемку территории Приднестровья, в том числе военных объектов, по заказу Молдавии. Это происходило без официального согласования с соответствующими структурами ПМР и Объединенной контрольной комиссией.

В Кишиневе утверждают, что речь идет об «актуализации кадастровых и картографических данных». В Тирасполе, однако, уверены, что аэрофотосъемка имела двойное назначение — гражданское и военное. Отметим, что в 1992 году Румыния фактически принимала участие в агрессии Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики.