Калуга, 4 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Решением экспертного совета при Минэкономразвития РФ двум компаниям — ООО «Алхимет» (Россия) и ООО «САН МАРКО РУССИЯ» (Италия) присвоен статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга».

kaluga24.tv Людиновская площадка особой экономической зоны «Калуга».

Как сообщили 4 мая корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, инвесторами выбрана Людиновская площадка ОЭЗ «Калуга». Совокупный объем инвестиций по проектам — 766 млн рублей.

ООО «Алхимет» — инвестиционный проект строительства завода по производству инновационной метизной продукции с заявленным объемом инвестиций согласно бизнес-плану 598 млн рублей и созданием 50 рабочих мест. Проект предполагает собой пилотное внедрение лучших мировых ресурсосберегающих технологий производства стальной оцинкованной проволоки с антикоррозионным покрытием повышенной долговечности.

ООО «САН МАРКО РУССИЯ» — инвестиционный проект строительства завода по производству лакокрасочных материалов с заявленным объемом инвестиций согласно бизнес-плану 168 млн рублей и созданием 20 рабочих мест. Цель проекта — перенести в Россию часть итальянского производства лакокрасочной продукции сегмента премиум-класса, сохранив высокий уровень качества.

Кстати, первым резидентом ОЭЗ «Калуга» стала компания «Агро-Инвест», которая занимается выращиванием овощей в закрытом грунте. В конце 2015 года резидентами ОЭЗ «Калуга» стали еще три компании — ООО «Карандашная фабрика «Красина», ООО «Экологический домостроительный комбинат Людиново» и ООО «ВОДОСТОП». Совокупный объем инвестиций по трем проектам — 4,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Помимо этого ее отличает ряд федеральных и региональных налоговых льгот и таможенных преференций. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.