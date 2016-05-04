Москва, 4 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Постановлением правительство РФ утверждены правила предоставления информации о получении российскими СМИ денежных средств из-за рубежа, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зарубежное финансирование

СМИ обязаны в электронном виде уведомлять Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о получении денежных средств от иностранного государства, международной организации, иностранной организации, выполняющей функции иностранного агента НКО, иностранного гражданина, лица без гражданства или от российской организации, участниками или учредителями которой являются вышеперечисленные лица.

Предоставляемая информация включает в себя наименование получателя, реквизиты счетов получателя, информацию об основаниях получения денег, реквизиты платежных документов. Эти данные предоставляются один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, путем уведомления в электронном виде, которое регистрируется в день его поступления.